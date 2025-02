Die US-Regierung hat Abonnements des Nachrichtendienstes "Politico" im Wert von acht Millionen US-Dollar gekündigt. Das teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Mittwoch mit – wie unter anderem der US-Sender CNN berichtet. Laut Leavitt arbeite das zuständige Team derzeit an der Stornierung der entsprechenden Zahlungen.

"Politico" widerspricht Verschwörungstheorie

Auch "Politico"-Führungskräfte verneinten laut "CNN" in einem Memo an ihre Mitarbeiter jegliche staatliche Unterstützung. CEO Goli Sheikholeslami und Gründer John Harris betonten, dass das Unternehmen seit seiner Gründung vor 18 Jahren keinen Cent an Subventionen erhalten habe. Man biete lediglich kostenpflichtige Informationsdienste an, die sowohl von Regierungsstellen als auch von Unternehmen genutzt würden.