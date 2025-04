Bundeswehr will eigenes Satelliten-System

Newsblog zur US-Politik Richter ordnet AP-Zugang zu Weißem Haus an

09.04.2025

US-Präsident Donald Trump: "Sie haben es mit Windrädern versucht, und es hat nicht funktioniert." (Quelle: -)

US-Präsident Trump irritiert mit einer Aussage über die deutsche Energieversorgung. Seine Zölle verunsichern die US-Amerikaner. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Richter ordnet AP-Zugang zu Weißem Haus an

Ein US-Bundesrichter hat der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) im Streit mit Präsident Donald Trump den Rücken gestärkt. Er wies das Weiße Haus am Dienstag an, AP wieder Zugang zu Trumps Terminen zu verschaffen. Das Weiße Haus hatte die Agentur vor fast zwei Monaten ausgeschlossen, weil sie sich weigerte, den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umzubenennen wie von Trump angeordnet.

Der Richter entschied, der Ausschluss der US-Nachrichtenagentur von Terminen in Trumps Büro im Weißen Haus und von Präsidentenreisen widerspreche dem ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung von 1791. Das "First Amendment" garantiert die Meinungs- und Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten.

Wenn die Regierung ihre Türen für einige Journalisten öffne, könne sie "diese Türen nicht für andere Journalisten wegen ihrer Einstellungen schließen", sagte der zuständige Richter Trevor McFadden. AP hatte das Weiße Haus nach dem Ausschluss ihrer Reporter und Fotografen am 11. Februar verklagt.

Trump erhöht China-Zölle ab Mittwoch auf 104 Prozent

Das Weiße Haus hat kurz vor Inkrafttreten der neuen Zölle ein Aussetzen der Maßnahmen ausgeschlossen. US-Präsident Donald Trump denke nicht an eine Verlängerung oder Verzögerung bei den Zöllen, sagte die Sprecherin Weißen Hauses, Karoline Leavitt, auf eine entsprechende Frage. Die Zölle würden in der Nacht zum Mittwoch um 0:01 Uhr Ortszeit (6.01 europäischer Zeit) in Kraft treten, sagte sie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ökonom widerspricht Trump: "Er versteht mich falsch. Sehr falsch."

Donald Trumps Strafzölle erschüttern die Börsen. Der US-Präsident beruft sich bei seinem Vorgehen auf eine wissenschaftliche Studie. Doch nun widerspricht einer der Autoren: Brent Neiman. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Deutschland macht jede Woche ein Kohlekraftwerk auf

US-Präsident Donald Trump sieht in Deutschland einen Boom der Kohle. In Deutschland werde jede Woche ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen, behauptete Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus.

Das stimmt aber nicht: Laut Bundesnetzagentur wurde das letzte Kohlekraftwerk 2020 in Datteln fertiggestellt. Zudem ist in Deutschland der Kohleausstieg für 2038 vereinbart. Die Ampel-Koalition hatte sich vorgenommen, das Datum "idealerweise" auf 2030 vorzuziehen.

Trump sagte weiter: "Sie haben es mit Windrädern versucht, und es hat nicht funktioniert." Deutschland habe alle anderen Lösungen vergeblich ausprobiert. "Jetzt machen sie jede Woche ein Kohlekraftwerk auf", erklärte der Präsident, ohne weitere Details zu nennen. Er schwärmt immer von "schöner, sauberer Kohle" als Energielieferant.

Musk teilt gegen Trumps Handelsberater aus

Im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ist der Streit um die Zollpolitik offen zu Tage getreten. Milliardär Elon Musk beschimpfte Trumps Handelsberater Peter Navarro auf seiner Plattform X jetzt als "Idioten". Mehr dazu lesen Sie hier.

Bowling-Kugel-Test? Trump erfindet skurrile EU-Regel

Der US-Präsident Donald Trump hat bei einem Pressetermin über angebliche Auflagen und Regeln gesprochen, mit denen die EU ihre Autoindustrie abschotten würde. Dabei verwies er auf einen Bowling-Kugel-Test. Laut dem Tüv Süd existiert jedoch kein derartiger Test. Mehr dazu lesen Sie hier.

Supreme Court ermöglicht Trump-Regierung Abschiebungen