Reaktion kommt sofort

Bericht: Musk will verhassten Konkurrenten schlucken

Elon Musk will laut eines Zeitungsberichts offenbar die Kontrolle über OpenAI. Er bietet für den Konkurrenten einen enormen Betrag.

Ein von dem Milliardär Elon Musk angeführtes Investorenkonsortium bietet einem Medienbericht zufolge 97,4 Milliarden Dollar für den Kauf der gemeinnützigen Gesellschaft, die das Startup-Unternehmen für künstliche Intelligenz OpenAI kontrolliert. "Es ist an der Zeit, dass OpenAI zu der Open-Source- und sicherheitsorientierten Kraft für das Gute zurückkehrt, die es einmal war", zitierte das "Wall Street Journal" (WSJ) Musk am Montag aus einer von seinem Anwalt Marc Toberoff zur Verfügung gestellten Erklärung.

"Wir werden dafür sorgen, dass das passiert." Toberoff soll dem Bericht zufolge das Angebot am Montag dem Führungsgremium von OpenAI vorgelegt haben. Das Angebot werde von Musks KI-Unternehmen xAI unterstützt, das nach einem Deal mit OpenAI fusionieren könnte.

OpenAI löste weltweiten KI-Boom aus

Musk war einer der Mitgründer von OpenAI, verließ das Unternehmen jedoch vor dem Aufstieg von ChatGPT zur heute wohl bekanntesten Künstlichen Intelligenz (KI). Inzwischen hat er das Konkurrenzunternehmen namens xAI aufgebaut. Altman und Musk waren 2018 im Streit auseinandergegangen, Musk soll schon damals versucht haben, OpenAI zu übernehmen und in seinen Tesla-Konzern zu integrieren. Doch dagegen hatte sich Altman gewehrt, wie Dokumente zeigen, die von verschiedenen Medien veröffentlicht worden waren.

"Wir sind traurig, dass es mit jemandem, den wir zutiefst bewundert haben, so weit gekommen ist – jemand, der uns zu höheren Zielen inspiriert hat, der uns dann aber sagte, dass wir scheitern würden, der ein Konkurrenzunternehmen gründete und uns dann verklagte, als wir anfingen, ohne seine Hilfe bedeutende Fortschritte in Richtung der Mission von OpenAI zu machen", heißt es in einer Mail aus dem Jahr 2018, die unter anderem dem britischen "Guardian" vorliegt.