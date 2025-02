In Österreich

Aktualisiert am 12.02.2025 - 15:05 Uhr

FPÖ-Chef Herbert Kickl vor Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in Wien. (Quelle: Georg Hochmuth)

In Österreich sind die Koalitionsverhandlungen zwischen der rechten FPÖ und der konservativen ÖVP gescheitert. Das teilte die FPÖ mit.

Die rechtspopulistische FPÖ ist mit der Regierungsbildung in Österreich gescheitert, wie die Partei in einer Mitteilung erklärte. Als Reaktion darauf habe Herbert Kickl den Bundespräsidenten Van der Bellen darüber informiert, dass er den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgebe.

In einem ersten Schritt sei es "gelungen, mit einem klaren Konsolidierungspfad ein drohendes EU-Defizitverfahren abzuwenden und damit sowohl der Wirtschaft als auch den Bürgern drohende Zusatzkosten zu ersparen", heißt es in einem Schreiben Kickls an Van der Bellen, das dem österreichischen "Standard" vorliegt.