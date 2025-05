Angela Merkel trifft Wladimir Putin im Kreml in Moskau (Archivbild): Welche Rolle spielte die Kanzlerin beim Bau von Nord Stream 2? (Quelle: Alexander Zemlianichenko/ap)

Kaum ein westlicher Regierungschef hat so häufig mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geredet wie Angela Merkel . Die ehemalige Kanzlerin spricht Russisch, der Kreml-Chef beherrscht die deutsche Sprache. Eine besondere Beziehung zu Putin stritt Merkel allerdings immer ab.

Doppelstrategie des Kanzleramts

Die Dokumente zeigen eine Doppelstrategie des Kanzleramts. So legte das Kanzleramt einerseits großen Wert darauf, die eigene Rolle herunterzuspielen, obwohl es andererseits "intensiv" in die Entscheidungsprozesse eingebunden war. "Die BReg [Bundesregierung] sollte ihre neutrale Position beibehalten", heißt es in einem internen Vermerk. Das Ziel war es, die Unterstützung für Nord Stream 2 diskret voranzutreiben, ohne politisch angreifbar zu sein.