Erneut gibt es Wirbel um die Kandidaten zur Präsidentschaftswahl in Rumänien. Die Wahlkommission hat eine weitere Rechtsextremistin ausgeschlossen.

Nach dem Ausschluss des rechtsradikalen Kandidaten Călin Georgescu von der rumänischen Präsidentschaftswahl hat die Wahlkommission des Landes eine weitere ultrarechte Kandidatin von der Abstimmung ausgeschlossen. Die Entscheidung betrifft die Europaabgeordnete Diana Șoșoacă. Konkrete Gründe für den Ausschluss nannte die Wahlkommission am Samstag nicht.

Die 49-Jährige war bereits bei der annullierten Wahl im November von der Kandidatur ausgeschlossen worden. Damals hatte die Justiz ihren Ausschluss mit demokratiefeindlichen Äußerungen begründet. Kritiker werfen Șoșoacă vor, prorussische und antisemitische Propaganda zu verbreiten. Sie selbst kündigte an, Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. "Ich bin der Beweis dafür, dass wir nicht in einer Demokratie leben", erklärte sie auf Facebook. Șoșoacă gehört der Partei S.O.S Romania an, die bei der Parlamentswahl im Dezember rund sieben Prozent der Stimmen erhielt.