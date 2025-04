Game of Thrones - das Spiel zur Serie

Viel wird darüber spekuliert, wer ins Merz-Kabinett einzieht. Doch auch im Parlament gibt es ein Rennen um wichtige Spitzenämter: Wer führt künftig die Fraktionen von Union und SPD? Diese Namen kursieren.

Es ist eines der wichtigsten Ämter in der parlamentarischen Demokratie: der Posten des Fraktionsvorsitzenden. Als Scharnier zwischen Regierung und Parteien kommt dem Fraktionschef vor allem in Regierungsparteien eine Schlüsselrolle zu: Er oder sie muss die Abgeordneten zusammenhalten, damit parlamentarische Mehrheiten zustande kommen und eine Regierung handlungsfähig ist. Zugleich muss er die Interessen der Fraktion vertreten, falls diese mit der Arbeit der Exekutive unzufrieden ist.

Bisher heißen die Fraktionschefs der schwarz-roten Koalitionäre Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Doch der eine will im Mai Kanzler werden und der andere könnte sein Stellvertreter werden. In der Union und der SPD ist daher hinter den Kulissen eine Debatte um die Frage entbrannt, wer Merz und Klingbeil an der Fraktionsspitze nachfolgen könnte. Wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten? Ein Überblick.

Union: Drei Favoriten im Rennen

Bei der CDU werden aktuell drei Politiker für das Amt des Fraktionsvorsitzenden gehandelt: der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, Generalsekretär Carsten Linnemann und der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei – wobei es bei Letzterem heißt, er sei eher für das Amt des Kanzleramtschefs im Gespräch.

Bleiben Spahn und Linnemann. Am Ende könnte einer von beiden in die Fraktion gehen, der andere hätte dann gute Chancen auf das Wirtschaftsministerium. Interessant ist die Frage, ob Merz dem ambitionierten CDU-Politiker Spahn ausreichend vertraut, um ihm die Fraktion zu überlassen. Denn damit hätte Spahn eine Machtbasis – im Zweifel auch gegen Merz selbst. Eigentlich ist es für einen Kanzler wichtig, dass sein Fraktionsvorsitzender loyal ist und die Abgeordneten für ihn "auf Linie" hält.

Spahn leer ausgehen zu lassen, ist für Merz kaum eine Option, so heißt es aus der Parteispitze. Er könnte ihn aber in sein Kabinett holen. Zumal Spahn die Erfahrung dafür mitbringen würde. Und mit Linnemann hätte der neue Kanzler dann einen Vertrauten im Bundestag.

SPD: Vier Namen kursieren

Auch bei den Sozialdemokraten ist die Frage noch völlig offen. Aktuell kursieren vier Namen.

Lars Klingbeil

Als möglicher Kandidat gilt der Partei- und Fraktionschef Lars Klingbeil. Zwar wird Klingbeil als nächster Finanzminister und Vizekanzler im Merz-Kabinett gehandelt, doch soll sich Klingbeil die Entscheidung bis zuletzt noch offengehalten haben.

Für den Parteivorsitzenden spräche so einiges: Klingbeil hat sich trotz der historischen Schlappe bei der Bundestagswahl als neuer starker Mann der SPD positioniert. Sein Griff nach dem Fraktionsvorsitz noch in der Wahlnacht irritierte zwar einige in der Partei, aber hat sich letztlich als kluger Schachzug herausgestellt: Klingbeil ging mit größerer Prokura in die schwarz-roten Koalitionsgespräche und bewies Verhandlungsgeschick.

Klingbeil hätte als Fraktionschef also ausreichend Autorität, auch in einer nicht unbedingt beliebten Koalition mit der Union die eigenen Truppen zusammenzuhalten. Doch seine Vorzüge sind zugleich ein Nachteil: Klingbeils Qualitäten werden noch stärker im Kabinett gebraucht, heißt es in der Partei. Die SPD habe bei den Koalitionsverhandlungen das mächtige Finanzministerium geholt, jetzt müsse es auch der mächtigste Sozialdemokrat führen. "Lars muss es machen", sagt einer.

Matthias Miersch

Sollte Klingbeil in die Exekutive wechseln, wäre Matthias Miersch der nächste logische Kandidat für das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Der SPD-Generalsekretär hatte schon länger Interesse an dem Posten bekundet. Miersch war bis vergangenen Herbst bereits stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Klima und Umwelt, bis er Kevin Kühnert als Generalsekretär ablöste.