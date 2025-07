Eine interne Analyse der US-Behörde für Entwicklungshilfe (USAID) hat nach Reuters-Informationen keine Belege für eine systematische Unterschlagung von US-Hilfsgütern durch die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen gefunden. Die USAID-Untersuchung stellt damit die Hauptbegründung der Regierungen in Washington und Jerusalem für die Unterstützung des neuen, bewaffneten Hilfseinsatzes der umstrittenen Privatorganisation Gaza Humanitarian Foundation (GH) infrage.

44 Fälle direkt oder indirekt auf Handlungen Israels zurückzuführen

Die Analyse des Büros für Humanitäre Hilfe (BHA) von USAID untersuchte 156 Fälle von Diebstahl oder Verlust von US-finanzierten Hilfsgütern zwischen Oktober 2023 und Mai 2025 in dem Palästinensergebiet. In keinem der Berichte werde behauptet, dass die Hamas von den Lieferungen profitiert habe, hieß es in den Reuters vorliegenden Unterlagen.