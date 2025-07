Zollstreit mit den USA 15 Prozent auf alles? Das würde die EU ein Deal mit Trump kosten

Kurz vor Ablauf von Trumps Ultimatum kommt Bewegung in den Zollstreit der EU mit den USA. Doch viele deutsche Firmen haben den US-Markt schon abgeschrieben.

Der Zollstreit zwischen der EU und den USA geht in die heiße Phase: Am 1. August läuft die Frist ab, die US-Präsident Donald Trump für die Verhandlungen mit Brüssel gesetzt hat. Eine weitere Verlängerung soll es dieses Mal nicht geben. Doch nun zeichnet sich ein möglicher Kompromiss ab.

So äußerten sich EU-Diplomaten am Mittwoch zuversichtlich, dass man sich mit Washington auf einen 15-prozentigen Zollsatz auf EU-Waren einigen könnte. Auf diesen Satz haben sich die USA gerade mit Japan geeinigt – bisher waren auf japanische Waren 25 Prozent Aufschlag fällig. Auf Waren aus der EU erheben die USA seit Anfang April "Basiszölle" in Höhe von zehn Prozent. Kommt es nicht zu einer Einigung, steigt dieser Satz am 1. August auf 30 Prozent.

Auch Donald Trump selbst hat inzwischen eine Einigung mit der EU in Aussicht gestellt. "Wenn sie zustimmen, die Union für amerikanische Unternehmen zu öffnen, dann werden wir einen niedrigeren Zoll erheben", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten. Man sei in ernsthaften Verhandlungen mit Brüssel. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich am Mittwochabend zuversichtlich über die Verhandlungen, "zu der wir in diesen Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte".

Zollstreit: EU bereitet Gegenmaßnahmen vor

Die Europäische Union hingegen zeigte sich am Donnerstag angriffslustig. Die Mitgliedsländer hätten sich auf eine milliardenschwere Liste mit möglichen Gegenzöllen auf US-Waren von bis zu 30 Prozent verständigt, hieß es aus EU-Kreisen. Wenn die Verhandlungen scheitern, könnten damit zügig Gegenmaßnahmen auf US-Exporte in die EU im Wert von mehr als 90 Milliarden Euro verhängt werden. Die Gegenzölle könnten am 7. August in Kraft treten, sollte es bis dahin keine Verhandlungslösung geben.

Doch selbst wenn es zu einer Einigung kommt: Ein dauerhafter Zollsatz von 15 Prozent auf sämtliche US-Importe aus der EU würde die europäische Wirtschaft hart treffen. Die USA sind der größte Exportmarkt für europäische Firmen. Nach Angaben von Eurostat führte die EU voriges Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als 866 Milliarden Euro in die USA aus. Umgekehrt verdienten US-Firmen 2024 in der EU knapp 816 Milliarden Euro. Der Handelsbilanzüberschuss der EU liegt also bei etwas mehr als 50 Milliarden Euro.

So teuer wäre ein 15-Prozent-Satz für Europa

Sollte es auf einen Zollsatz von 15 Prozent hinauslaufen, würden sich die potenziellen wirtschaftlichen Schäden für europäische Exporteure auf fast 130 Milliarden Euro jährlich summieren. Wirklich absehen lassen sich die finanziellen Auswirkungen aber nicht, da es letztlich an den Verbrauchern und den Importeuren in den USA hängt, ob sie höhere Preise für Produkte aus der EU zahlen wollen – oder eben nicht.

Zudem erheben die USA Sonderzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 50 Prozent und auf Autos und Autoteile in Höhe von 25 Prozent. Unklar ist, ob auch diese Abgaben Gegenstand der Verhandlungen sind.