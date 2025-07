Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat vor einer dramatischen Zunahme des Hungers in Nigeria und anderen Ländern West- und Zentralafrikas gewarnt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Associated Press" fehlt es der Organisation an den nötigen Mitteln, um Millionen Menschen weiterhin mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Die regionale WFP-Direktorin Margot van der Velden erklärte, in Nigeria seien aktuell rund 31 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Die Zahl entspreche in etwa der gesamten Bevölkerung des US-Bundesstaates Texas . Aufgrund drastischer Finanzkürzungen müsse das WFP ab August jedoch große Teile seiner humanitären Hilfe einstellen.

700.000 Menschen zurückgelassen

Das WFP benötige allein für seine Einsätze in Nigeria rund 130 Millionen US-Dollar , bislang seien jedoch nur 21 Prozent der benötigten Summe gedeckt. Die Ursachen der Krise seien vielfältig: leere Vorräte, steigende Lebensmittelpreise, hohe Inflation , Währungsverfall und anhaltende Konflikte – all das treffe auf drastisch gesunkene Finanzhilfen.

Hilfe um 80 Prozent gekürzt

Die Lage sei nicht auf Nigeria beschränkt, warnte van der Velden. Auch in Mali, Niger, Kamerun, Mauretanien und der Zentralafrikanischen Republik stoße das WFP an seine Grenzen. So seien die Hilfen in Mali und Niger bereits um über 80 Prozent gekürzt worden. Insgesamt habe sich die Zahl der vom WFP versorgten Menschen in der Region um 60 Prozent reduziert – von ursprünglich 13 Millionen auf nur noch fünf Millionen.