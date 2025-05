Bei der ersten Verteilaktion im Süden des Palästinensergebiets kam es am Dienstag allerdings zu chaotischen Szenen . Tausende offenbar hungrige Palästinenser stürmten das Gelände in Rafah. Nach Angaben der UN kam eine Person ums Leben und mehr als 40 Menschen wurden verletzt, die meisten durch Schüsse israelischer Soldaten.

Warum übernimmt eine private Organisation die Verteilung von Hilsgütern?

Nach eigenen Angaben nahm die GHF am Montag ihre Arbeit im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen auf. Ihr zufolge wurden bislang 8.000 Lebensmittelpakete verteilt, was 462.000 Mahlzeiten entspreche.

Wer steckt hinter der GHF?

Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wie die "New York Times" berichtet, wurde die GHF von Israelis ins Leben gerufen, die Verbindungen zur Regierung in Jerusalem haben. Grund für die Gründung war der zunehmende internationale Druck auf Israel wegen seiner bisherigen Blockade von Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Im Februar wurde die Stiftung in Genf registriert, unterhält aber soweit bekannt bislang kein Büro in der Stadt.