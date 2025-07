Donald Trump in der Serie "South Park" mit dem Teufel: Die Macher der Zeichentrickserie halten sich mit Kritik am Präsidenten nicht zurück. (Quelle: Screenshot / "South Park" auf X )

Mit einer provokanten Folge ist die US-amerikanische Zeichentrickserie "South Park" in ihre 27. Staffel gestartet. Die Macher Trey Parker und Matt Stone kritisieren darin vor allem den US-Präsidenten Donald Trump sowie den Einfluss großer Medienunternehmen auf die öffentliche Debatte in den Vereinigten Staaten.

Trump liegt mit Satan im Bett

Ein zentrales Motiv der Folge ist die Kritik an der sogenannten "Wokeness" – damit bezeichnen vor allem rechte US-Amerikaner das gesellschaftliche Bewusstsein für Antidiskriminierung. Die Figur Jesus äußert im Verlauf der Handlung: "Ich wollte nicht zurück in die Schule, aber es war Teil einer Vereinbarung mit Paramount", eine Anspielung auf den Mutterkonzern des Senders Comedy Central und dessen geplanten Verkauf. Auch der ebenfalls zu Paramount gehörende Sender CBS und Talkshow-Moderator Stephen Colbert werden erwähnt – dessen Show wird bald abgesetzt.

Donald Trump wird in der Episode als sensibler Diktator dargestellt, der seinen Kritikern mit Strafzöllen oder Klagen droht. In einer Szene liegt Trump mit der Figur Satan im Bett und spricht mit ihm über den Epstein-Fall : "Es ist komisch. Immer wenn das Thema zur Sprache kommt, sagst du allen, sie sollen sich entspannen", wirft Satan Trump vor.

Weißes Haus kritisiert Ausstrahlung

Trey Parker selbst äußerte sich bei einer Veranstaltung am Donnerstag in San Diego nur knapp: "Wir bitten vielmals um Entschuldigung", sagte er laut Associated Press – gefolgt von einem langen, stummen Blick in das Publikum.