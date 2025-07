Demonstranten in Israel fordern Ende des Kriegs

In Tel Aviv gingen erneut Tausende Menschen für ein Ende des Kriegs und die Freilassung aller Geiseln in der Gewalt der Islamisten auf die Straße. "Wir stehen vor schwierigen Entscheidungen", sagte der Vater eines im Krieg getöteten israelischen Soldaten: "Wir können den Weg des Krieges, des Hungers und des Todes wählen. Wir müssen uns für das Leben entscheiden."

Das Forum der Familien der Geiseln teilte mit, die Angehörigen der Entführten seien tief besorgt über die Rückkehr des israelischen Verhandlungsteams aus der katarischen Hauptstadt Doha. "Eine weitere verpasste Gelegenheit, alle 50 Geiseln freizulassen, wäre unverzeihlich", hieß es in einer Stellungnahme. "Es wäre ein weiteres moralisches, sicherheitspolitisches und diplomatisches Versagen in einer endlosen Kette von Versäumnissen", erklärte das Forum.

Bericht: Hamas fordert Freilassung von Massaker-Beteiligten

Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen noch mindestens 20 am Leben sein sollen. Einem Bericht des israelischen Senders KAN zufolge soll die Hamas in ihrer Antwort auf den Waffenruhe-Vorschlag erstmals die Freilassung von Terroristen verlangt haben, die an dem Massaker am 7. Oktober 2023 beteiligt waren.