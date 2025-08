"Ok, ich bin an Bord!" Millionenerbin Marlene Engelhorst segelt Richtung Gaza

Marlene Engelhorn ist eine deutsch-österreichische Aktivistin und Publizistin. Sie ist Millionenerbin und setzt sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit ein. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Millionenerbin Marlene Engelhorn segelt in politischer Mission gen Gaza. Engelhorn ist als Aktivistin unter anderem bekannt für ihren Einsatz gegen Vermögensungleichheit.

Marlene Engelhorn will nach Gaza segeln: Die deutsch-österreichische Millionenerbin hat angekündigt, sich der Aktion mehrerer Aktivisten anzuschließen. "Ok, ich bin an Bord! Ich segel mit", teilte die 32-Jährige in einem Video mit, das sie auf ihrem Instagram-Account teilte.

Engelhorn, BASF-Erbin und bekannt für ihr Engagement gegen Vermögensungleichheit, setzt damit ein weiteres politisches Zeichen. "Jeder einzelne Mensch hat die Pflicht, sich zu Wort zu melden", heißt es in einem weiteren Beitrag zu ihrer Motivation für die Reise nach Gaza.

Marlene Engelhorn ist eine Urenkelin von Friedrich Engelhorn, dem Gründer der BASF (Badische Anilin- & Soda-Fabrik) und somit Teil einer reichen Industriellenfamilie. Die Familie verkaufte später auch das Pharmaunternehmen Boehringer Mannheim in den 1990er Jahren an den Schweizer Konzern Roche. Marlenes Erbe kommt von ihrer Großmutter.

Engelhorn hatte in der Vergangenheit bereits Aufsehen erregt, als sie einen Großteil ihres Vermögens umverteilen ließ. In Österreich hatte ein Bürgerrat im Juni 2024 25 Millionen Euro aus Engelhorns Vermögen an insgesamt rund 80 Organisationen und Vereine verteilt. Zentrales Ziel sei es gewesen, die Ungleichheit in der Gesellschaft zu verringern und den Benachteiligten mehr Chancen zu geben. Das Geld floss an Initiativen, die sich mit den Themen Klima und Umwelt, leistbares Wohnen, Gesundheit und Soziales sowie Integration und Bildung beschäftigen.

Engelhorn behielt nach eigenen Worten für sich selbst aus dem Vermögen noch einen Betrag, der ihr den Übergang in das Berufsleben erleichtern sollte. Sorgen mache sie sich nicht. Sie sei eingebettet in eine vermögende Familie und in ein sehr gutes Netzwerk. "Meine Privilegien fangen mich auch nach der Rückverteilung auf", sagte sie damals.

Flotilla-Sprecher: "Zu Marlene Engelhorn sage ich nichts"

Aus ihrem Instagram-Profil, dem mehr als 26.000 Menschen folgen, geht hervor, dass sie sich schon seit Längerem für die Menschen im Gazastreifen einsetzt. Einem Bericht der "Bild" zufolge, wird sie gemeinsam mit der Global Sumud Flotilla, ein Zusammenschluss von internationalen Aktivisten, in den nächsten Wochen mit Dutzenden Schiffen in See stechen.

Flotilla-Sprecher Saif Abukeshek, ein palästinensischer Aktivist aus Barcelona, sagte zu "Bild": "Aus Sicherheitsgründen sagen wir nicht, wer, wann und wie viele fahren. Es sind 44 Nationen an Bord. Nur wer vorher ein Anti-Gewalt-Training absolviert hat und durch unseren Sicherheitscheck überprüft wurde, darf mit. Wir wollen die israelische Seeblockade durchbrechen und Lebensmittel verteilen. Zur Hamas haben wir keinen Kontakt. Zu Marlene Engelhorn sage ich nichts." Engelhorn selbst hat sich auf Anfrage der "Bild" bislang nicht geäußert.

Immer wieder Versuche, die Gaza-Blockade zu durchbrechen

Israel hatte seit März nur noch vereinzelt Hilfslieferungen nach Gaza zugelassen. Seit Sonntag wurden erstmals seit Monaten wieder mit Lastwagen größere Hilfslieferungen in das abgeriegelte Küstengebiet gebracht, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben.

Angesichts der verheerenden humanitären Lage nach fast 22 Monaten Krieg nimmt der internationale Druck auf die Regierung in Jerusalem zu. Auch in Deutschland werden die Forderungen an die Bundesregierung lauter. Vor dem Israel-Besuch von Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag und Freitag verlangten zahlreiche Hilfsorganisationen und Kulturschaffende konkrete Schritte.