Thunberg geehrt

"Sie kam aus dem Nichts und führt nun eine weltweite Bewegung"

11.12.2019, 14:02 Uhr | job, t-online.de

Sie hat eine weltweite Klimabewegung begründet – und ist für das "Time"-Magazin deshalb die Person des Jahres 2019: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ausgezeichnet worden.



Das einflussreiche "Time"-Magazin hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Person des Jahres 2019 erklärt. Das teilte das Magazin auf Twitter mit. Thunberg hatte vor gut einem Jahr mit ihrem "Schulstreik für das Klima" die inzwischen weltweit aktive Bewegung "Fridays for Future" losgetreten.

Thunberg inspirierte weltweit Millionen junger Menschen zu den regelmäßigen Demonstrationen, wird aber auch immer wieder angefeindet. Für ihren Einsatz wurde die 16-Jährige in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis und dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet.

"Sie ist dieses Jahr zur größten Stimme des größten Problems dieses Planeten geworden, sie kam quasi aus dem Nichts und führt nun eine weltweite Bewegung an", sagte der "Time"-Chefredakteur Edward Felsenthal NBC News. Sie sei die bislang jüngste Preisträgerin überhaupt. In einer Erklärung der "Time" hieß es, Thunberg sei es gelungen, "Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln, die einen globalen Wandel verlangt".

Das Magazin kürt jedes Jahr die einflussreichste Person oder Gruppe. Im Rennen waren 2019 neben Thunberg auch Donald Trump, Nancy Pelosi oder die Demonstranten in Hongkong.



Im vergangenen Jahr wurden die "The Guardians and the War on Truth" ausgezeichnet, Journalisten, die für ihre Berichterstattung verfolgt oder sogar getötet wurden.