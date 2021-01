LIVEMerkel beim Weltwirtschaftsforum

"Die Pandemie zeigt die Schwachstellen in unseren Gesellschaften"

26.01.2021, 12:24 Uhr | dpa, sje, t-online, lw

Zum ersten Mal reist Angela Merkel nicht persönlich zum Weltwirtschaftsforum nach Davos – aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung online statt. Verfolgen Sie die Rede der Kanzlerin hier im Livestream.

Verfolgen Sie die Rede der Kanzlerin oben im Livestream und im t-online-Liveticker:

13.27 Uhr: Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, spricht zu Angela Merkel.

13.23 Uhr: "Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass gehandelt werden muss", sagt Merkel. So könnten die Schwachstellen überwunden werden. Die Kanzlerin beendet mit diesen Worten ihre Rede.

13.21 Uhr: Für Merkel sei es sehr wichtig, Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes eine große Rolle beizumessen. Man müsse Antworten für die Digitalisierung finden. Es solle eine Mindestbesteuerung von digitalen Unternehmen geben.

13.20 Uhr: Beim Impfstoff gehe es um eine faire Verteilung und "nicht nur um die Frage von Geld", sagt Merkel. "Wir werden natürlich alles dafür tun, dass die Verteilung schnell erfolgen kann." Es habe sich gezeigt, dass es die Stunde des Multilateralismus sei. Man arbeite transparent zusammen. "Zu Beginn der Pandemie war die Transparenz vielleicht nicht ausreichend", sagt Merkel. Man müsse die Weltgesundheitsorganisation stärken, deshalb sei es gut, dass die USA durch Joe Biden wieder Mitglied der WHO seien.

13.18 Uhr: Der Gipfel bei den Vereinten Nationen im vergangenen Jahr habe aufgezeigt, "dass wir an der Stelle immer noch weit hinter den Erwartungen zurückliegen", sagt die Kanzlerin. Das deutsche politische Ziel sei, "sehr stark zu sagen: Wir werden nicht sparen bei Entwicklungsarbeit. Eher müssen wir hier noch eine Schippe drauf legen."

13.17 Uhr: Die EU habe eine Antwort auf diese außergewöhnliche Krise: Sie habe festgelegt, dass ganz klare Prioritäten gesetzt werden müssten. Mehr als 35 Prozent der Gelder müssten ins Klima investiert werden, etwa 20 Prozent in Digitalisierung, erklärt Merkel.

13.15 Uhr: Europa könne der erste klimaneutrale Kontinent werden, betont Merkel. "Deutschland hat inzwischen bereits etwa 40 Prozent der Energieerzeugung aus regenerativen Energien, aber wir wissen auch, welche Anstrengungen damit verbunden sind", sagt die Kanzlerin.

13.13 Uhr: "Das Wort der Souveränität ist wieder in aller Munde", erklärt die Kanzlerin in Davos. Lieferketten stünden in der Kritik. Sie sollten auch "in Zeiten des großen Stresses halten", so Merkel. "Lieferketten müssen besser abgesichert werden, wenn man sich wirklich auch in schwierigen Zeiten auf sie verlassen möchte."

13.11 Uhr: "Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage", sagt Merkel. Das zeige sich besonders bei der Digitalisierung der Gesellschaft. Hier müsse man besser und schneller werden und wissen, dass man hier nachzuarbeiten habe. "Für Deutschland hat sich gezeigt, dass wir ein sehr gutes individuelles Gesundheitssystem haben", aber man müsse dennoch aus der Pandemie lernen, betont Merkel.

13.09 Uhr: "Der Gemeinschaftssinn ist unser stärkster Schatz", so Merkel. Deutschland sei eingebettet in Europa. Man habe sich zunächst zurückgezogen, aber dann gemerkt, dass man zusammen besser handle. Prozesse seien sehr bürokratisch geworden, da habe man "nachzuarbeiten".

13.07 Uhr: Davos sei der richtige Ort, um zu besprechen, was nach der Pandemie kommt. Merkel sagt, die Pandemie habe die globale Verknüpftheit aufgezeigt. Dies sehe man daran, dass sich das Virus aus dem chinesischen Wuhan weltweit ausgebreitet habe. Zudem habe sich durch die Pandemie "unsere Verwundbarkeit" gezeigt. Das Virus habe sich von einem Tier auf den Menschen übertragen, das zeige, dass wir von der Natur abhängig seien. Die Pandemie sei eine "Jahrhundertkatastrophe", so Merkel. Sie zeige "Schwachstellen in unseren Gesellschaften" auf, sagt die Kanzlerin.

13.05 Uhr: "Heute vor einem Jahr war noch nicht allen klar, dass wir in einer Pandemie leben werden. Aber manche haben es schon gewusst oder geahnt", sagt Merkel. So zum Beispiel der Biontech-Chef Uğur Şahin. "Nun zeigt die Pandemie natürlich tiefe Spuren in unserer Wirtschaft und in unser Gesellschaft und das wird mit Sicherheit auch unser Leben in den nächsten Jahren prägen", so die Kanzlerin.

13.03 Uhr: Kanzlerin Merkel beginnt ihre Rede.

13 Uhr: Die Rede hat noch nicht begonnen.

12.50 Uhr: Bis Freitag werden beim Weltwirtschaftsforum Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Online-Runden über aktuelle Herausforderungen wie die Pandemie und den Klimawandel diskutieren.

Auch thematisch steht die Konferenz unter dem Eindruck der Pandemie: Die Mutationen bereiten weltweit Sorge, es wird zu schnellem Handeln und Solidarität bei der Produktion und Verteilung der Impfstoffe aufgerufen. So sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag: "Es besteht jetzt die klare, reale Gefahr von Mutationen, die das Virus übertragbarer oder tödlicher oder resistenter gegen vorhandene Impfstoffe machen. Wir müssen schnell handeln."

Auch wenn die Veranstaltung derzeit virtuell stattfindet, soll es nicht nur bei der Online-Runde bleiben: Ende Mai sollen Wirtschaftslenker, Spitzenpolitiker und Gesellschaftsvertreter zu einem persönlichen Treffen in Singapur zusammenkommen.