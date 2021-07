"Das Beste für Deutschland"

George W. Bush lobt Merkels Regierungszeit

14.07.2021, 12:47 Uhr | dpa

Am Donnerstag reist Angela Merkel zum letzten Mal als Kanzlerin nach Washington. Aus diesem Anlass fand der ehemalige US-Präsident George W. Bush lobende Worte.

Vor dem Abschiedsbesuch der deutschen Bundeskanzlerin in Washington hat der frühere US-Präsident George W. Bush die fast 16-jährige Amtszeit von Angela Merkel gewürdigt. "Merkel hat Klasse und Würde in eine sehr wichtige Position gebracht und sehr schwierige Entscheidungen getroffen. Sie hat das getan, was das Beste für Deutschland ist, und sie hat es aus Prinzip getan", sagte Bush, der von 2001 bis 2009 regierte, der Deutschen Welle. Merkel wird am Donnerstag von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen.

In dem Interview des deutschen Auslandssenders nannte Bush die Kanzlerin "eine mitfühlende Führungspersönlichkeit, eine Frau, die keine Angst hat, zu führen". Merkel habe es geschafft, "in einem ziemlich harten politischen Umfeld zu überleben".



Der Ex-Präsident beschrieb die scheidende Bundeskanzlerin als "eine sehr nachdenkliche, freundliche Person". Merkel tritt bei der Bundestagswahl Ende September nicht mehr an.