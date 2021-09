Alternativer Nobelpreis für russischen Umweltaktivisten

"Unerschrockene" Mobilisierer

Die diesjährigen Alternativen Nobelpreisträger wurden verkündet. Die Right-Livelihood-Stifung hat als Ausgezeichnete drei Personen und eine Organisation ausgewählt.

Die Alternativen Nobelpreise gehen in diesem Jahr an drei Personen und eine Organisation, die andere Menschen zum Kampf für Menschenrechte und die Umwelt animieren.



Ausgezeichnet werden diesmal die Juristin Marthe Wandou aus Kamerun, der russische Umweltschützer Wladimir Sliwjak, Freda Huson, eine kanadische Vorkämpferin für die Rechte von Ureinwohnern, sowie die in Indien ansässige Legal Initiative for Forest and Environment (Life). Das gab die Right-Livelihood-Stiftung, die die Preise alljährlich vergibt, in Stockholm bekannt.

Freda Huson, eine kanadische Vorkämpferin für die Rechte von Ureinwohnern: Sie wird mit dem Alternativen Nobelpreis 2021 ausgezeichnet. (Quelle: Michael Toledano/Right Livelihood/dpa)



Erfolgreicher Einsatz für bessere Zukunft

Die Ausgezeichneten setzten sich mit gezielter Organisation erfolgreich für eine bessere Zukunft ein, sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll. Sie alle seien unerschrockene Mobilisierinnen und Mobilisierer, die zeigten, was Graswurzelbewegungen bewirken könnten.

Der Alternative Nobelpreis wird seit 1980 verliehen und heißt offiziell Right Livelihood Award. Die gleichnamige Stitfung ehrt damit alljährlich Vorkämpfer für Menschenrechte, Umwelt und Frieden. Die Auszeichnung steht dabei in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, deren Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden.