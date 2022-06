Australien wendet sich von Queen als Staatsoberhaupt ab

Auch andernorts wendet man sich ab

Premier Albanese w├╝rdigte die Queen bei einer Zeremonie am Samstag und benannte eine Insel im Stausee Lake Burley Griffin der Hauptstadt Canberra in Queen Elizabeth II Island um. Die Queen hat Canberra w├Ąhrend ihrer Regentschaft 14 Mal besucht.

Australien ist nicht das einzige Commonwealth-Land, das mit einer ├änderung seiner Verfassung lieb├Ąugelt. Am 30. November 2021 wurde der Inselstaat Barbados in der Karibik eine Republik, auch in anderen L├Ąndern der Region w├Ąchst die Kritik am K├Ânigshaus.