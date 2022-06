Aktualisiert am 16.06.2022 - 07:48 Uhr

Aktualisiert am 16.06.2022

90 Tonnen des Treibhausgases wurden in einer Stunde in die AtmosphĂ€re ausgestoßen: Experten beschreiben es als das womöglich grĂ¶ĂŸte Methanleck, das je beobachtet wurde. Das klimaschĂ€dliche Gas kommt aus einer Kohlemine in Russland.