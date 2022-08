Äthiopien: Mehrere Tote bei Luftangriff auf Kindergarten

Aktualisiert am 27.08.2022 - 12:21 Uhr

Aktualisiert am 27.08.2022 - 12:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mehrere Tote bei Luftangriff auf Kindergarten in Tigray

Bei einem Luftangriff in der äthiopischen Rebellenregion Tigray ist nach UN-Angaben ein Kindergarten getroffen worden. Es seien mehrere Kinder getötet und weitere verletzt worden, erklärte am Samstag Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Wieder einmal hätten "Kinder den Preis gezahlt" für die Eskalation des Konflikts im Norden Äthiopiens.

Nach fünf Monaten relativer Ruhe waren die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen in der Krisenregion Tigray am Mittwoch wieder aufgeflammt. Die Konfliktparteien machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Die Rebellen hatten bereits am Donnerstag erklärt, dass Regierungstruppen einen Kindergarten und ein Wohngebiet in der Stadt Mekele angegriffen hätten. Die Armee versichert dagegen stets, dass sie nur "militärische Ziele" angreife. Nun wurde von Unicef – und damit von unabhängiger Seite – bestätigt, dass ein Kindergarten getroffen wurde.

Offensive begann 2020

Der bewaffnete Konflikt in Äthiopien hatte im November 2020 mit einer Offensive der äthiopischen Streitkräfte begonnen, nachdem die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront Tigray (TPLF) die Autorität der Zentralregierung immer wieder infrage gestellt hatte. Im März hatten sich beide Seiten nach anderthalb Jahren auf eine Waffenruhe geeinigt, vor allem um dringend benötigte humanitäre Hilfsgüter in die vom Rest des Landes abgeschnittene Region zu bringen.