Seit fast 20 Jahren herrscht in Mexiko Ausnahmezustand. Die kriminellen Drogenkartelle bekriegen sich untereinander – und der Staat versucht vergeblich, sie in Schach zu halten. In den vergangenen Jahren ist der Konflikt zunehmend eskaliert. Das liegt auch an der immer fortschrittlicheren Technik, die die Kartelle einsetzen.