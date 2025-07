Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der Ukraine wird gekämpft, doch Russland verfolgt zudem aggressive Ambitionen in der Ostsee. Davon ist auch und gerade Deutschland betroffen. Der britische Journalist Oliver Moody erklärt, was nun dringend getan werden muss.

Russland will die Ukraine unterwerfen, doch auch im Ostseeraum ist die Kriegsgefahr durch Moskaus Aggressivität erheblich gestiegen. Damit befindet sich Deutschland in wachsender Gefahr, warnt der britische Journalist Oliver Moody.

Was droht Deutschland bei einem russischen Angriff auf die Nato? Wie kann Deutschland von Frontstaaten wie Polen, Finnland und den baltischen Staaten lernen? Und warum kommt der Ostsee in der geopolitischen Auseinandersetzung mit Russland eine so wichtige Rolle zu? Diese Fragen beantwortet Oliver Moody, Autor des Buches "Konfliktzone Ostsee. Die Zukunft Europas", im Gespräch.

t-online: Herr Moody, im Falle eines militärischen Konflikts Russlands mit der Nato wäre Deutschland unmittelbar bedroht. Ist diese Gefahr in der deutschen Öffentlichkeit ausreichend bekannt?

Oliver Moody: Tatsächlich wiegt sich Deutschland in trügerischer Sicherheit, zumindest weite Teile der Öffentlichkeit. Deutschland ist eine zentrale logistische Drehscheibe der Nato in Europa, im Falle einer russischen Aggression wird das Land mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zielscheibe. In den verteidigungspolitischen Richtlinien der jüngsten Zeit wird dieser Bedrohung auch Rechnung getragen. Allerdings müsste die Politik der deutschen Bevölkerung diese Gefahr eindringlicher vermitteln. Boris Pistorius etwa tut dies bereits, aber es braucht mehr.

Deutschland wähnt sich im Gegensatz zu Polen, Balten und Finnen weit weg von Russland. Besteht darin einer der Gründe für eine gewisse Sorglosigkeit?

Das ist tatsächlich so. In den verschiedenen Kriegsszenarien sind aber nicht nur eben Frontstaaten wie Polen, das Baltikum oder Finnland Hauptangriffsziele bei einer russischen Aggression, sondern eben auch Deutschland. Nicht allein Militärbasen, sondern die gesamte Infrastruktur hierzulande wäre in höchster Gefahr – es drohen in diesem Fall nicht nur Cyberattacken oder Sabotageakte, sondern konventionelle militärische Angriffe. Das Risiko für Deutschland ist also gewaltig. Was die Luftabwehr angeht, sind die exponierten baltischen Staaten aufgrund der geografischen Gegebenheiten sogar leichter zu verteidigen als die deutschen Großstädte. Über diese Bedrohung muss man sich im Klaren sein.

Zur Person Oliver Moody, Jahrgang 1989, ist britischer Journalist. Seit 2018 arbeitet Moody als Korrespondent von "The Times" und "Sunday Times" mit Sitz in Berlin. Er berichtet über Deutschland, Skandinavien, Mitteleuropa und das Baltikum. Zusammen mit Katja Hoyer betreibt Moody den Podcast "The New Germany" für die Körber-Stiftung. Kürzlich erschien Moodys Buch "Konfliktzone Ostsee. Die Zukunft Europas".

In Ihrem neuen Buch "Konfliktzone Ostsee" weisen Sie auf die Bedeutung dieses Binnenmeeres innerhalb der aktuellen geopolitischen Auseinandersetzung hin – und raten uns Deutschen, von den anderen Anrainerstaaten wie Polen, Finnen und Balten zu lernen. Was haben uns diese Gesellschaften voraus?

Tatsächlich lässt sich viel von diesen Gesellschaften lernen. Niemand in Europa ist besser auf diese neue Welt vorbereitet, in der wir uns nun befinden: Neue Gefahren bedrohen uns, alte Bündnisse erodieren oder zerfallen sogar. Trumps Rückkehr ist der Härtefall für Europa, das war schon vorher klar. Aber wie dramatisch es werden könnte, das war dann doch eine böse Überraschung. Seit Jahrzehnten sind Staaten wie Litauen, Estland, Lettland, Polen und Finnland hingegen damit beschäftigt, Resilienz, Sicherheit und ja, auch Überlebensinstinkte zu entwickeln und zu kultivieren.

Wie wurden Sie auf die Bedeutung des Ostseeraums aufmerksam?

Ich lebe seit 2018 in Berlin, zu meinem journalistischen Verantwortungsbereich gehört hauptsächlich Deutschland, aber auch dessen nord- und osteuropäische Nachbarländer. Mit letzteren konnte ich mich in meinen ersten Jahren hier kaum beschäftigen, aber im Vorfeld der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022 ist mir eine Tatsache bewusst geworden: Die Sicherheitslage hat sich nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Ostflanke der Nato enorm verschlechtert. Damit ist die Situation wiederum für Westeuropa viel bedrohlicher geworden, als wir es wahrgenommen haben. Da kam mir die Idee, mich eingehender mit dem Ostseeraum zu beschäftigen.

Was ist Ihr Kernanliegen?