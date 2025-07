Die russische Armee hat im Luftkampf mittlerweile Vorteile – auch durch neue Drohnentechnik. So kommen in Frontnähe verstärkt Glasfaser-Drohnen zum Einsatz, sie sind mit einem haardünnen Kabel mit ihrer Basisstation verbunden und von gegnerischen Störsendern nicht abzufangen. Zudem setzen die russischen Truppen neben iranischen Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed auf eigene Drohnen vom Typ Geran-2. Die Produktion wurde kräftig ausgebaut. Auch das erklärt die zahlreichen Luftangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine in den vergangenen Wochen.