Reportage vom Einsatz in Mali

Die Bundeswehr sichert die "Straße des Todes"

13.08.2018, 06:41 Uhr | Clément Sabourin, AFP

Soldaten vor einer Moschee in Timbuktu: Die Bundeswehr ist wie die französische Armee an dem Blauhelmeinsatz in Mali beteiligt. (Quelle: Joe Penney/Archivbild/Reuters)