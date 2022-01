Machtkampf in Tirana

Albanien: Demonstranten stürmen Parteizentrale der Opposition

08.01.2022, 14:05 Uhr | dpa

Proteste in der albanischen Hauptstadt Tirana: Tausende Anhänger von Sali Berisha drangen in das Hauptquartier der konservativen Oppositionspartei PD ein. (Quelle: Florion Goga/Reuters)

In Albanien schwelt ein Machtkampf in der konservativen Oppositionspartei. Nun sind Tausende Anhänger des albanischen Ex-Präsidenten in die Parteizentrale eingedrungen. Die Lage eskalierte.

In Albaniens Hauptstadt Tirana ist es am Samstag zu schweren Unruhen am Hauptquartier der konservativen Oppositionspartei PD (Demokratische Partei) gekommen. Tausende Anhänger des ehemaligen albanischen Präsidenten und Ministerpräsidenten Sali Berisha belagerten das Gebäude, schlugen das Tor ein und drangen in das Gebäude ein.



Nach Angaben des albanischen TV-Senders News.24 gelang es den Protestierenden, in den ersten Stock vorzudringen. Sie kamen aber zunächst nicht bis in die Büros des PD-Vorsitzenden Lulzim Basha, weil dieser vorsorglich Zwischentüren hatte verstärken lassen.

Tränengas im Einsatz

Aus dem Inneren des Gebäudes wurde Tränengas auf die Menge der Demonstranten draußen gesprüht. Die Polizei hatte das Gebäude umstellt, griff aber zunächst nicht ein.

In dem seit Wochen schwelenden Konflikt geht es um einen Machtkampf zwischen Basha und Berisha, der früher PD-Chef war. Auf Betreiben Bashas war Berisha im vergangenen September aus der PD-Fraktion im Parlament ausgeschlossen worden. Der Grund war, dass die USA im Mai 2021 gegen Berisha und einige seiner Angehörigen wegen Korruptionsvorwürfen eine Einreisesperre verhängt hatten.