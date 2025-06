Trump warnt Israel vor Bruch der Waffenruhe mit dem Iran

Am Dienstag verkündeten Israel und der Iran eine Waffenruhe. Doch diese wurde kurz darauf vom Iran gebrochen, Israel kündigte Vergeltung an. Nun warnt Donald Trump die Israelis.

Er wirft sowohl dem Iran als auch Israel vor, die gerade erst in Kraft getretene Waffenruhe gebrochen zu haben. "Ich glaube, beide haben sie verletzt", sagte der Republikaner vor Journalisten in Washington .

Trump hatte in der Nacht zum Dienstag erklärt, dass Israel und der Iran einer Waffenruhe zugestimmt hätten, die stufenweise umgesetzt werden solle. Am Dienstagmorgen schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social, dass die Feuerpause "jetzt in Kraft" sei. Der Iran bestätigte die Vereinbarung bislang nicht offiziell. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi deutete aber an, dass Teheran bereit sei, die Angriffe auf Israel einzustellen, sollte Israel seine Attacken beenden.