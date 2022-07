Äthiopien: Hunderte Zivilisten getötet

Einbrecher verliert Passfoto am Tatort

"Jeden getötet, den sie finden konnten" Hunderte Zivilisten offenbar in Äthiopien getötet Von dpa 05.07.2022 - 15:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Augenzeugen berichten von einem brutalen Massaker in Äthiopien. Die Regierung sieht die Schuld bei einer Befreiungsarmee.

Bei einem vermutlich ethnisch motivierten Angriff in ├äthiopien sind einem Augenzeugen zufolge mehr als 300 Zivilisten get├Âtet worden. Unbekannte hatten am Montag in der Region Oromia Zivilisten vor allem der Volksgruppe der Amhara angegriffen.

"Jetzt werden Tote eingesammelt, bisher sind es 320 Leichen, aber die vollst├Ąndige Zahl ist noch nicht bekannt", sagte der Augenzeuge, der anonym bleiben wollte, dem regionalen Fernsehsender AMC. Die Bev├Âlkerung bef├╝rchtet weitere Auseinandersetzungen, viele Menschen sind nach Angaben des Zeugen auf der Flucht. "Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder. Sie haben jeden get├Âtet, den sie finden konnten", sagte ein weiterer Augenzeuge, Abadu Hassen, der Deutschen Presse-Agentur.

Premierminister Abiy Ahmed sprach in sozialen Medien von einem Massaker und beschuldigte die Rebellengruppe Oromo-Befreiungsarmee (OLA).

Opposition beschuldigt Regierung

Die ├Ąthiopische Menschenrechtskommission (EHRC) forderte am Dienstag die "dringende Verst├Ąrkung" der staatlichen Sicherheitskr├Ąfte in der Region, in der sich auch die Hauptstadt Addis Abeba befindet. Auch die Oppositionspartei "├äthiopische B├╝rger f├╝r Soziale Gerechtigkeit" beklagte, die Regierung gew├Ąhre Zivilisten zu wenig Schutz vor ethnisch motivierter Gewalt.

Erst vor zwei Wochen war es zu einem ├Ąhnlichen Vorfall in derselben Region gekommen; damals starben mehr als 100 Menschen. Auch bei diesem Vorfall machten die Beh├Ârden die OLA verantwortlich. ├äthiopien sieht diese als terroristische Gruppe an, seit sie sich mit der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) verb├╝ndet hat.