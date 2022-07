Mehr als 40 US-Abtreibungskliniken geschlossen

In den USA haben mehr als 40 Abtreibungsklinken ihren Betrieb eingestellt. Hintergrund ist eine umstrittene Entscheidung des Obersten Gerichts im Juni.

Seit der umstrittenen Entscheidung des Obersten US-Gerichts zum Abtreibungsrecht haben mindestens 43 US-Kliniken Schwangerschaftsabbrüche eingestellt. In dem Monat seit dem historischen Urteil vom 24. Juni hätten elf Bundesstaaten Abtreibungen entweder ganz oder nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Guttmacher Instituts.