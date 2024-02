Aktualisiert am 01.02.2024 - 19:26 Uhr

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich dafür entschuldigt, dass er den US-Präsidenten Joe Biden nicht über seine Krebserkrankung sowie einen damit verbundenen Krankenhausaufenthalt unterrichtet hatte. Das berichtete die BBC am Donnerstag. "Ich habe das nicht richtig gehandhabt. Ich hätte dem Präsidenten von meiner Krebsdiagnose erzählen sollen", sagte Austin demnach.

"Ich übernehme die volle Verantwortung und entschuldige mich bei meinen Teamkollegen und dem amerikanischen Volk", so Austin weiter. Er habe sich bei Biden entschuldigt und ihm gesagt, dass es ihm "zutiefst" leid tue, dass er ihn nicht über seine Diagnose sowie seine Behandlung informiert habe. Der Verteidigungsminister steht in der Kommandokette des US-amerikanischen Militärs direkt unter dem Präsidenten an zweiter Stelle.