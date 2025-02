Mehr als 20 Mitarbeiter von Elon Musks Effizienz-Behörde DOGE sind am Dienstag von ihren Posten zurückgetreten. In einem Kündigungsschreiben, das der Nachrichtenagentur AP vorliegt, gaben sie als Grund die Methoden und Ziele des neu gegründeten "Department of Government Efficiency" an. Sie könnten das Vorgehen der Behörde gegen Angestellte des US-Staats nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren, hieß es.