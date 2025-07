Aktualisiert am 30.07.2025 - 09:52 Uhr

Aktualisiert am 30.07.2025 - 09:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der US-Präsident sprach an Bord der Air Force One auf dem Rückweg von einem Golfurlaub in Schottland über seine Beziehung zu Epstein. Trump erklärte, der Milliardär habe ihm Mitarbeiter abspenstig gemacht, obwohl er ihn mehrfach aufgefordert hatte, das nicht zu tun. Dies habe zum Bruch zwischen ihnen geführt. Trump wörtlich: "Ich habe gesagt: ‘Halt dich verdammt noch mal hier fern.’"