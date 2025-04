US-Vizepräsident JD Vance will bei einer Zeremonie im Weißen Haus stolz eine Football-Trophäe in die Luft halten. Das läuft gar nicht nach Plan.

Nach einiger Verwirrung hielt Vance dann die um den Sockel gekürzte Trophäe zu den Klängen des Queens-Klassikers "We Are the Champions" in die Luft. "Ich wollte nicht, dass irgendjemand nach Ohio State die Trophäe bekommt, also beschloss ich, sie zu zerbrechen", schrieb Vance später auf X.