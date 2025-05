Tesla schloss das vergangene Quartal nach einem Modellwechsel und Kontroversen um die politische Rolle von Musk in der Regierung von Donald Trump mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn ab. Hier lesen Sie mehr. Musk hatte einen Großteil seiner Zeit in der US-Hauptstadt Washington D.C. verbracht. Seine Abwesenheit und die schlechten Zahlen trugen offenbar dazu bei, dass die Spannungen im Unternehmen zunahmen.

Tesla-Vorstand bat Musk wohl zum Gespräch

Musk leitet Tesla seit 20 Jahren – aktueller Stand unklar

Musk schrieb nach der Tesla-Stellungnahme in seiner ersten Reaktion, das "Wall Street Journal" diskreditiere den Journalismus. Die Zeitung änderte zunächst nichts an ihrer Darstellung.

Ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens wäre ein entscheidender Moment für Tesla: Musk leitet den Elektroautohersteller seit fast 20 Jahren, er trat jedoch schon 2018 als Vorstandsvorsitzender zurück. Musk war in all seinen Unternehmen bis zu seinem politischen Engagement im Team von Donald Trump stark involviert. Weder Musk noch Tesla haben sich bislang zu dem Bericht geäußert.

Seltsamer Tesla-Post bei X

Die "New York Post" berichtete zudem am Mittwoch, dass Musk nicht mehr aus seinem Büro im West Wing des Weißen Hauses arbeiten werde. Die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, erklärte der Zeitung: "Anstatt mich persönlich mit ihm zu treffen, spreche ich mit ihm am Telefon, aber der Effekt ist derselbe." Er sei nicht mehr physisch anwesend, aber das würde keinen Unterschied machen, so die Trump-Vertraute. Ende Mai endet Musks Stelle als Sonderbediensteter der US-Regierung. Danach wird er Trump wohl informell weiter beraten.