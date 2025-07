Iwan, der in Wirklichkeit anders heißt, lebt unter russischer Besatzung in der Region Cherson in der Ukraine . Er ist Chef der zivilen Widerstandsgruppe "Yellow Ribbon" (Deutsch: Gelbes Band). Zusammen mit einem Kollegen rief er die Bewegung kurz nach dem russischen Großangriff 2022 ins Leben.

Vor dem Krieg baute der IT-Spezialist Websites, Chatbots und Telegram-Chats. Die Russen fluteten nach der Okkupation Iwans Heimatstadt mit ihrer Propaganda. Er wollte dem etwas entgegensetzen. Ein Zeichen setzen, das die Ukrainer verbinden würde. "Uns kam die Idee mit den gelben Bändern. Sie leuchten und haben eine Farbe unserer Flagge", sagt er im Gespräch mit t-online. Sie verteilten Hunderte solcher Bänder in der Stadt und lösten damit einen Schneeballeffekt aus. Viele Menschen schlossen sich den Aktivisten an – bis heute.

"Sie warten auf ihre Befreiung"

"Wir wachsen ununterbrochen in Cherson, Donezk und Luhansk", sagt Iwan. Am aktivsten ist die Bewegung auf der Krim. Bevor Russland die Halbinsel 2014 völkerrechtswidrig besetzte und annektierte, machte Iwan dort jeden Sommer Urlaub. Damals hieß das Kreml-Narrativ, dass alle dort pro-russisch seien, erinnert er sich. Yellow Ribbon zeigt ein anderes Bild: "Es gibt Tausende Unterstützer der Ukraine und sie warten auf ihre Befreiung", sagt der junge Mann.

"Das bringt die Russen in Rage"

Zudem gibt es auch Online-Proteste wie die Aktion "United Heart of Ukraine". Dabei fotografierten Zehntausende Ukrainer in den besetzen Gebieten eine Hälfte eines Herzens in Gelb. Ihre Mitbürger in den von Russland kontrollierten Regionen ergänzten es mit der anderen Hälfte in Blau.