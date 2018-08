Krankheit vor einem Jahr öffentlich gemacht

John McCain will nicht weiter gegen Krebs kämpfen

25.08.2018, 12:08 Uhr | dpa, ds

US-Senator John McCain will sein Krebsleiden nicht länger behandeln. Das teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Vor einem Jahr hatte der Republikaner seine Erkrankung öffentlich gemacht.

Der republikanische US-Senator John McCain beendet die Behandlung gegen seinen tödlichen Gehirn-Tumor. Das teilte seine Familie am Freitag in einem Erklärung mit.

Vor einem Jahr hatte der 81-Jährige McCain seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Die Ärzte rechneten mit keiner Heilung. Trotzdem begab er sich in Behandlung. "In diesem Jahr habe John die Lebenserwartung übertroffen", heißt es in dem Statement weiter. Der Verlauf der Krankheit und das Fortschreiten seines Alters haben nun das Urteil gefällt, heißt es in dem Text.

John McCain ist seit 1987 Senator für den Bundesstaat Arizona. Er war Kandidat der republikanische Partei bei der Präsidentschaftswahl 2008, Er unterlag gegen Barack Obama. Der Vietnamkriegs-Veteran und langjährige Senator genießt über die Parteigrenzen hinweg großes Ansehen.

McCain ist einer der schärfsten Kritiker seines Parteikollegen Trump innerhalb der Republikaner. Während des Präsidentschaftswahlkampfs hatte Trump den Veteranen, der in Gefangenschaft der Vietcong gefoltert wurde, übel verhöhnt. Für ihn sei McCain "kein Held", sagte Trump, der selbst einst den Wehrdienst umgangen hatte: "Ich mag Leute, die nicht gefangen wurden, okay?".