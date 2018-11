Polizei nimmt Stormy-Daniels-Anwalt Avenatti fest

Michael Avenatti werden Ambitionen für das Präsidentenamt nachgesagt. Er vertritt die Pornodarstellerin Stormy Daniels gegen Donald Trump. Nun hat die Polizei ihn in Los Angeles verhaftet.

Der Anwalt von Pornodarstellerin Stormy Daniels, die mit US-Präsident Donald Trump eine juristische Fehde führt, braucht möglicherweise selber einen Rechtsbeistand. Michael Avenatti sei unter dem Verdacht häuslicher Gewalt gegen eine Frau in Los Angeles festgenommen worden, berichteten US-Medien am Mittwoch. Die Polizei der Westküstenstadt bestätigte die Festnahme Avenattis auf Twitter, ebenso wie die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Die Kaution für seine Freilassung sei auf 50.000 Dollar, das sind etwa 44.200 Euro festgesetzt worden.

Weitere Details wurden von der Polizei unter Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht genannt. Auch Polizeisprecher Josh Rubenstein wollte der "L.A. Times" keine Einzelheiten nennen. Die Identität der Frau wurde nicht genannt.

We can confirm that today LAPD Detectives arrested Michael Avenatti on suspicion of domestic violence. This is an ongoing investigation and we will provide more details as they become available.