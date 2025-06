Die USA wollen China zwingen, die Plattform Tiktok zu verkaufen. Es gab schon mehrere Interessenten, doch nun will der US-Präsident eine Gruppe an Investoren ausfindig gemacht haben.

Im Streit um die chinesische Videoplattform TikTok ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ein Käufer für deren US-Geschäft gefunden worden. Es handle sich um eine Gruppe "sehr reicher Leute", die dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping voraussichtlich genehm seien, sagte Trump dem Sender Fox News in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. "Wir haben übrigens einen Käufer für TikTok", sagte Trump. "Ich glaube, ich brauche wahrscheinlich die Zustimmung Chinas. Ich glaube, Präsident Xi wird das wahrscheinlich tun." Trump kündigte an, er werde die Namen der Beteiligten in etwa zwei Wochen bekanntgeben.