Trump holt Vertrauten als neuen Stabschef

Donald Trump wechselt inmitten einer Krise seinen Stabschef aus. MIck Mulvaney wird auf einen neuen Posten abgeschoben. Als rechte Hand holt der Präsident einen seiner eifrigsten Verteidiger aus dem Kongress.

US-Präsident Donald Trump tauscht seinen Stabschef im Weißen Haus aus. Trump gab am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter bekannt, dass der republikanische Kongressabgeordnete Mark Meadows den bislang geschäftsführenden Stabschef Mick Mulvaney ablösen werde. Mulvaney wiederum werde Sondergesandter für Nordirland, erklärte Trump.



Er dankte Mulvaney für seine bisherige Arbeit und schrieb weiter, er kenne Meadows lange und habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm.



I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one....