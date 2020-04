MEINUNGCorona-Desinformation auf "Fox News"

Donald Trump, der Virus-Bezwinger

Wundermittel gegen Corona! Trump als heroischer Kämpfer gegen das Virus! Der Sender "Fox News" vermittelt US-Amerikanern ein Zerrbild der Corona-Krise – das kann eine Frage von Leben und Tod sein.

Guten Tag aus Washington!

Der Takt der düsteren Schlagzeilen in den USA wird schneller: Insgesamt über 6.000 Tote, zehn Millionen neue Arbeitslose, jeder zweite Arbeitnehmer spürt die Krise schon im Geldbeutel. Das war der Donnerstag.



Die dramatischsten Zahlen dieser Woche werden Sie schon gehört haben: 100.000 bis 240.000 Tote – das ist nun die offizielle Schätzung des Weißen Hauses mit einem oft vergessenen Nachsatz: Falls sich die Amerikaner streng an die Schutzmaßnahmen halten.



Zwar unterliegen nun 90 Prozent der Amerikaner einer Form der Ausgangssperre. Washington ist, wie viele andere Städte, leer gefegt. In meinem Viertel gehen wir uns respektvoll aus dem Weg, wenn wir uns beim kurzen Spaziergang begegnen. Die Nachbarn helfen einander bei den Besorgungen. Man kann den Mitarbeitern der stillgelegten Cafés online ein bisschen Trinkgeld überweisen. Das ist das eine.



Doch in der medialen Öffentlichkeit überlagert, selbst wenn es um Leben und Tod, Wohlstand und Gemeinschaft geht, die allmächtige Spaltung wieder einmal alles. Ich habe in dieser Woche, in der ich ohnehin ans Homeoffice, Fernseher und Rechner gefesselt bin, ausführlich "Fox News" geschaut – und zeige Ihnen, wie Trumps Amerika die Coronavirus-Krise serviert bekommt.



"Fox News" ist bekanntlich der Haussender des Präsidenten. Donald Trump und "Fox News" befruchten sich gegenseitig, verstärken sich, können nicht ohne einander. Stammzuschauer Trump verbreitet, was er dort sieht, "Fox" bügelt jede Kritik gegen Trump ab. Diese ganz besondere Beziehung habe ich schon einmal beschrieben, doch ihre Folgen waren wohl noch nie so todernst wie jetzt.



Es gibt zwei Phasen: In der ersten haben sich die Partner daran gemacht, die Bedrohung kleinzureden und Warnungen als parteiisch abzutun. Die Kurzversion: Moderatorin Laura Ingraham redete so lange vom Coronavirus als neuem "Schwindel" der Demokraten, bis es der Präsident beim Wahlkampfauftritt auch tat. Trump wiederum setzte parallel zu Quotenkönig Sean Hannity nachhaltig das Virus mit einer harmlosen Grippe gleich.



Moderatorin Ainsley Earhardt gab Mitte März, als Trump mit Verharmlosungen des Coronavirus die Wirtschaft stützen wollte, dem Millionenpublikum diesen Rat: Jetzt sei die sicherste Zeit zu fliegen, weil die Airports leerer seien. Und Trump klaute den Satz, mit dem er das Land zu Ostern wieder öffnen wollte, nämlich, dass das "Heilmittel nicht schlimmer sein darf als das Problem", von Moderator Steve Hilton. Das war Phase eins.



Phase zwei begann in dieser Woche: Die Zeit, in der Warnungen vor hohen Totenzahlen nicht mehr lächerlich gemacht werden. Der mächtigste Meinungsmacher Hannity bezog am Montag Stellung vor dem schwimmenden Marinehospital, das Trump nach New York verlegen ließ. "Der Präsident baut die Krankenhäuser, der Präsident schickt das Schiff, der Präsident erfüllt alle Versprechen", sagte er. Nur die Demokraten, die New York regierten, die hätten "das Volk im Stich gelassen". Hannity, der wochenlang die Warnungen verächtlich gemacht hatte, setzte den neuen Ton: Das Land stehe vor "ein paar sehr schweren Wochen".



Am Dienstag kam das Echo aus dem Weißen Haus: Trump warnte bei der täglichen Pressekonferenz vor "zwei sehr schmerzvollen Wochen", gekoppelt mit den erwarteten Totenzahlen, war das ein besonderer Moment: Der Präsident schien die Bedrohung erstmals ernst zu nehmen. Kurz danach hatte Hannity wohl eine positiv gemeinte Botschaft für die Zuschauer: "Das ganze Land packt jetzt an – nur mit der Ausnahme der üblichen Verdächtigen: dem Medienmob und den untätigen Trump hassenden Demokraten."



Das Umschalten von Phase eins zu Phase zwei fällt so leicht, weil die Feinde dieselben bleiben: Demokraten und die Medien. Erst haben sie eine Bedrohung aufgebauscht, deren Lösung sie jetzt behindern. Teuflisch!







Die "Fox News"-Medienmacher regen sich jeden Abend so wunderbar über "die Medien" auf, als seien sie nicht selbst Teil der Branche, sondern, sagen wir, aus der Baubranche. Das ist wirklich das beste Rezept des erfolgreichen Medienunternehmens Fox News.



Neuester Dreh der Fox-Meinungsmacher ist es, so wie Trump im Weißen Haus, voreilig die mögliche Wirkung von Medikamenten wie mit dem Malariamittel Hydroxychloroquin gegen Covid-19 zu preisen. Abend für Abend gibt es neue Erfolgsmeldungen, oft tritt ein Arzt auf, der von einem "Game Changer" spricht – auch wenn die Wissenschaft skeptisch bleibt. Ein US-Arzt, den ich interviewte, setzt zwar selbst Hoffnung in die Forschungen, findet die Art, wie Trump darüber spricht, aber schlichtweg "gefährlich".

Trump als Held, Chloroquin als Wundermittel, die Demokraten und Medien als Feinde Amerikas – so erleben Sie diese Krise, wenn Sie die Meinungsshows auf "Fox News" schauen. Trumps Reisesperre gegen China ist laut Hannity übrigens die "wichtigste Entscheidung der Geschichte". Nur vom Mangel an Tests und medizinischer Ausrüstung, die den Kampf gegen das Virus erschweren, hört man wenig.



Warum ich Ihnen das alles schildere? Weil es Auswirkungen hat. Wer sich vor allem über "Fox News" informiert, blickt anders auf die Krise. Das hat nun auch eine Umfrage des Pew Research Center belegt:



79 Prozent der Fox-Zuschauer sagen, dass die Medien (der wunderbare Trick mit "den Medien") die Bedrohung übertrieben.

Nur 51 Prozent sagen (wie die Wissenschaft, aber anders als Trump), dass es ein Jahr dauern werde, bis eine Impfung gegen Covid zur Verfügung stehe.

Wird sich jemand, der glaubt, die Medien übertrieben und ein Impfmittel stehe bald bereit, also wirklich streng an die Maßnahmen halten, woran die Experten im Weißen Haus die Prognose der US-Totenzahlen knüpfen? "Fox News"-Zuschauer sind jedenfalls besonders gefährdet, denn sie sind im Schnitt deutlich älter als das Publikum der Konkurrenz.



Ein Opfer hat die Desinformationskampagne des Senders übrigens schon gefordert: Die Moderatorin Trish Reagan vom Zwillingssender "Fox Business" wurde suspendiert, nachdem sie vor einer Schautafel zum "Coronavirus-Impeachment-Schwindel" behauptet hatte, die Demokraten würden mit dem Virus die Märkte zum Einstürzen bringen und den Präsidenten zerstören wollen.



Ein klassisches Bauernopfer. Sie hatte auch nichts anderes gesagt als Sean Hannity oder Laura Ingraham. Doch die großen Stars von "Fox News" sind weiter Abend für Abend auf Sendung, nach Regeln, die auch die so einschneidende Corona-Krise nicht erschüttern kann.