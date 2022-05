Zahlreiche Menschen haben sich in der US-Hauptstadt Washington und anderen St├Ądten des Landes versammelt, um f├╝r das Recht auf Abtreibung zu demonstrieren. In Washington kamen am Samstagmittag (Ortszeit) einige Tausend Menschen auf der Flaniermeile National Mall zusammen. Sie wollten anschlie├čend zum Obersten Gerichtshof des Landes laufen. Auch in anderen St├Ądten wie Los Angeles, Chicago oder New York gab es Proteste. Im ganzen Land waren f├╝r Samstag Hunderte Demonstrationen angek├╝ndigt. Mehrere Organisationen hatten dazu aufgerufen, auf die Stra├če zu gehen.