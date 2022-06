Eine Reihe von Angriffen mit zahlreichen Toten erschĂŒttert die USA. US-PrĂ€sident Biden fordert in einem emotionalen Appell ein Ende des Blutvergießens und schĂ€rfere Gesetze. New York reagiert schon.

Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen hat US-PrĂ€sident Joe Biden eine VerschĂ€rfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. "Wie viel mehr Blutvergießen sind wir bereit zu akzeptieren?", fragte Biden am Donnerstagabend bei einer emotionalen Ansprache im Weißen Haus in Washington . "Wir können das amerikanische Volk nicht noch einmal im Stich lassen."

Halbautomatische Gewehre erst ab 21 in New York

Der Bundesstaat New York hat unterdessen bereits Konsequenzen gezogen. Das Parlament in Albany verabschiedete mehrere Änderungen an den Waffengesetzen. So soll fĂŒr den Kauf von halbautomatischen Gewehren kĂŒnftig ein Mindestalter von 21 Jahren gelten. Außerdem sollen Zivilisten nur noch in AusnahmefĂ€llen kugelsichere Westen kaufen können. Sicherheitschecks fĂŒr WaffenkĂ€ufer sollen ausgeweitet werden.