Nikki Haley Sie kämpfte bis zur Aussichtslosigkeit Von dpa-video , das , cck , lex Aktualisiert am 06.03.2024 - 14:24 Uhr Lesedauer: 3 Min. Nikki Haley und Donald Trump: Die beiden Republikaner sind Konkurrenten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters-video) News folgen

Nikki Haley wurden im Kampf um die US-Präsidentschaft keine Chancen eingeräumt. Trotzdem blieb sie lange im Rennen – bis Donald Trump endgültig uneinholbar schien.

In den Debatten um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner musste sich Nikki Haley einiges von ihren männlichen Konkurrenten anhören: Als "Dick Cheney in sieben Zentimeter hohen Stöckelschuhen" wurde sie etwa vom mittlerweile ausgeschiedenen Kandidaten Vivek Ramaswamy verspottet. Doch Haley konterte kühl, dass ihre Absätze zwölf Zentimeter hoch seien und sie diese nicht aus Modegründen, sondern als Waffe nutze.

Als Haley im Februar 2023 verkündete, sich um das Amt des republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu bewerben, wurden ihr so gut wie keine Chancen eingeräumt. Während Floridas Gouverneur Ron DeSantis bereits nach der ersten Vorwahl in Iowa ausschied, blieb Haley noch lange im Rennen.

Loading... Embed

Nach dem Super Tuesday steht sie vor dem Aus

Doch nach dem Super Tuesday am 6. März stand auch sie vor dem Aus. Das "Wall Street Journal" berichtete tags darauf, dass Haley ihre Kandidatur zurückziehen werde. Haley gewann am Super Tuesday lediglich in Vermont. In allen anderen der 15 Staaten, in denen an diesem Tag republikanische Vorwahlen stattfanden, lag sie klar hinter Trump – einschließlich der beiden bevölkerungsreichsten Staaten Kalifornien und Texas.

In den Wochen davor hatte sie bereits in zahlreichen anderen Bundesstaaten gegen Trump verloren. In ihrem Heimatstaat South Carolina etwa hatten die Republikaner Ende Februar abgestimmt. Wenn überhaupt, dann hätte sie hier eine Chance, Trump zu schlagen, hatte es vor der Abstimmung geheißen. Es kam anders. Trump gewann deutlich vor Haley (t-online berichtete). Das einflussreiche und finanzstarke Netzwerk des konservativen Milliardärs Charles Koch kündigte daraufhin an, die 52-jährige Präsidentschaftsbewerberin nicht länger aktiv zu unterstützen.

Der politische Arm des Netzwerks, die Organisation Americans for Prosperity Action (Amerikaner für Wohlstand), erklärte, zwar weiter hinter Haley zu stehen; sie sei "die beste Kandidatin". Aber angesichts "der Herausforderungen in den nächsten Vorwahl-Bundesstaaten glauben wir nicht, dass eine Gruppe von außen einen Unterschied ausmachen kann, um ihren Weg zu einem Sieg zu verbreitern." Die Organisation wolle ihre Ressourcen deswegen dort einsetzen, "wo wir einen Unterschied machen können", hieß es in einem Memo. Das seien die Wahlen für den US-Senat und das Repräsentantenhaus.

Anfang März gelang Haley dann ihr erster Erfolg. Bei den Vorwahlen im Hauptstadtdistrikt Washington hatte sie gegenüber Trump die Nase vorn. Allerdings hat dieses Ergebnis nur geringe Aussagekraft, denn bei der Präsidentschaftswahl 2020 hatten dort letztlich mehr als 90 Prozent der Wähler für die Demokraten gestimmt. Zudem waren in der US-Hauptstadt mit 19 Delegierten nur eine geringe Zahl an Stimmen zu gewinnen. Mehr zu Haleys Wahlerfolg lesen Sie hier.

Trump gegen Biden: Die fünf wichtigsten Lehren aus dem Super Tuesday

Haley kämpfte weiter. Bis es endgültig aussichtslos schien. Nach dem Super Tuesday kam Trump laut Berechnungen der "New York Times" auf 995 Parteitagsdelegierte, Haley auf 89. Damit fehlten Trump nur noch 220 Delegierte, um auf dem Parteitag der Republikaner im Juli 2024 zum Präsidentschaftskandidaten gekürt zu werden.

Wofür steht Haley politisch?

Obwohl sich Haley im Wahlkampf 2016 nicht für ihren Konkurrenten Donald Trump ausgesprochen hatte, wurde sie nach dessen Wahlsieg neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Damals wurde ihre geringe Erfahrung in der Außenpolitik kritisiert. Zuvor war Haley bereits Abgeordnete im Repräsentantenhaus und zwischen 2011 und 2017 Gouverneurin ihres Heimatstaates South Carolina.