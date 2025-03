Der amerikanische Präsident Donald Trump fordert die unmittelbare Freilassung israelischer Geiseln. Er richtete sich an "das Volk von Gaza" und die Hamas.

US-Präsident Donald Trump hat den Bewohnern des Gazastreifens mit dem Tod gedroht, sollten die dort verbleibenden Geiseln nicht "jetzt" freigelassen werden. "Eine schöne Zukunft erwartet Sie, aber nicht, wenn Sie Geiseln festhalten. Falls Sie das tun, sind Sie tot", schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social "an das Volk von Gaza" gerichtet. Die Führung der Terrororganisation Hamas forderte er auf, das Palästinensergebiet zu verlassen.