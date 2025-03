Hat die Union die Wähler in Sachen Schuldenbremse getäuscht? Nicht so wichtig, findet die "Maischberger"-Talkrunde und blickt lieber sorgenvoll nach Amerika.

Sandra Maischberger versuchte am Mittwochabend mit ihren Talkgästen etwas Ordnung in die Ereignisse der politisch turbulenten vergangenen Tage zu bringen. Im Fokus stand dabei neben der jüngsten Rede von Donald Trump die Frage, ob Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz die Wähler belogen habe, weil er sein Wahlkampfversprechen, an der Schuldenbremse festhalten zu wollen, noch vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gebrochen hat.