Die US-Politikerin Nikki Haley soll zuletzt mehrfach Opfer von sogenannten "Swatting"-Anrufen gewesen sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Ermittlungsberichte der Polizei. Beim "Swatting" werden Notrufe bei der Polizei vorgetĂ€uscht, woraufhin Swat-Teams ("Special Weapons and Tactics") der Polizei ausrĂŒcken, um etwa in das Privathaus des Opfers einzudringen. Die Einheiten lassen sich grob mit Sondereinsatzkommandos (SEK) der deutschen Polizei vergleichen.

Der erste falsche Notruf soll laut dem Bericht am 30. Dezember im vergangenen Jahr eingegangen sein. Ein Mann soll dabei der Polizei mitgeteilt haben, dass er in Haleys Haus in South Carolina eine Frau erschossen haben soll und mit Selbstmord gedroht habe. Am 1. Januar behauptet dann eine Frau, dass Haleys Tochter tot sei und die Politikerin mit ihrem Suizid gedroht habe. In beiden FĂ€llen erwiesen sich die Behauptungen als falsch.