Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Husarenstück oder Hochrisikomanöver? Anstatt Verantwortung für die historische Wahlschlappe zu übernehmen, baut SPD-Chef Lars Klingbeil seine Macht aus. Hat er sich das gut überlegt?

"Mieser Abend", "Katastrophe", "verheerend": An drastischen Worten über das SPD-Debakel bei der Bundestagswahl mangelt es den Genossen nicht. Tatsächlich war es der SPD-Vorsitzende selbst, der den harten Ton der Debatte setzte. Noch am Wahlabend sprach Lars Klingbeil von einer "Zäsur" und "Umbrüchen", die nun zu erfolgen hätten. "Der Generationswechsel in der SPD muss eingeleitet werden", versprach der SPD-Chef vielsagend.

Die Fakten schienen Klingbeil recht zu geben: Mit 16,4 Prozent erlebte die deutsche Sozialdemokratie ihre schlimmste Niederlage bei einer Bundestagswahl seit 1887. Ein historischer Absturz, bei dem eigentlich kein Stein auf dem anderen bleiben dürfte.

Zumindest schien das der Parteichef andeuten zu wollen. Die Wucht seiner Worte beeindruckte auch führende Sozialdemokraten.

Operation Fraktionsvorsitz

Umso überraschender kam dann ein Manöver, das der SPD-Chef noch in der Wahlnacht vollzog: Klingbeil griff nach dem Fraktionsvorsitz. Zuvor besorgte sich Klingbeil noch die Zustimmung des SPD-Präsidiums. Zwei Stunden lang diskutierte das höchste Parteigremium in der 5. Etage des Willy-Brandt-Hauses unter anderem über den gewagten Schritt. Kurz vor Mitternacht trat Klingbeil nach unten ins Atrium des Willy-Brandt-Hauses und machte die Entscheidung in einem ARD-Interview öffentlich.

Damit überrumpelte er selbst Spitzengenossen, die davon erst in der Nacht oder erst am nächsten Morgen erfuhren. Auch in der SPD-Fraktion und der Parteibasis fühlten sich viele vor vollendete Tatsachen gestellt. Was in der Wahlnacht noch wie ein Husarenstück wirkte, mit dem Klingbeil seinen Führungsanspruch in der Partei zementieren wollte, entpuppt sich nach und nach als riskanter Schachzug. Hat Klingbeil die Folgen durchdacht?

Klingbeils klarer Machtanspruch

Montagabend, Berlin-Mitte, saarländische Landesvertretung. Bei einem Abendempfang des Seeheimer Kreises, der konservativen Strömung in der SPD, ist die Stimmung nach außen hin gelassen. Trotz des Wahldebakels versuchen die Genossen, das Beste aus der Lage zu machen. Doch in die Gespräche der Sozialdemokraten mischt sich auch Unverständnis über das Manöver des Parteichefs. Vor allem sein Hauruck-Stil stößt einigen Genossen auf.

Doch Klingbeil gibt sich unbeirrt. In seiner Rede vor den Seeheimern unterstreicht der Parteichef seinen Machtanspruch: Nennt die Übernahme des Fraktionsvorsitzes "die erste Aufgabe", die jetzt passieren müsse, damit die SPD zu alter Stärke zurückkomme. Die zweite: Die SPD müsse "schnell handlungs- und verhandlungsfähig" sein, um mit der Union auf Augenhöhe Koalitionsgespräche führen zu können.

Klingbeil legt noch am Abend die Marschroute dafür fest: "Wir wollen weder zwingend in eine Regierung noch wollen wir das verweigern." Die Botschaft: Friedrich Merz müsste der Sozialdemokratie einiges anbieten, damit sich die Genossen auf ein schwarz-rotes Bündnis einlassen. Die zweite Botschaft: Er führe die Verhandlungen. Nicht alleine, aber in einer klaren Führungsrolle. Das dürfte auch Boris Pistorius so verstanden haben, der im Publikum stand und dem Parteichef aufmerksam lauschte.

Klingbeil kommt in seiner Rede auch auf seine Ankündigung eines "Generationswechsels" zurück. Viele Genossen hätten sich gefragt, ob sie damit gemeint seien, erzählt er. Es wirkt für einen Moment so, als würde Klingbeil mit seiner neuen Machtfülle kokettieren. Als hätte er bewusst diesen schwammigen Begriff gesetzt, bei dem kein Genosse sicher sein könnte, ob er nicht auch bald selbst von dem verordneten Generationswechsel erfasst werden würde. Als ob man sich jetzt von Klingbeil in Acht nehmen müsste. Fühlt sich der Parteichef zu sicher?

In der SPD wächst der Frust

Die SPD, die zunächst in einer Art "Schockstarre" verweilte, wie es ein Abgeordneter gegenüber t-online ausdrückt, scheint nun ihre Lebensgeister wiederzuentdecken.

So drängte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer am Dienstag auf personelle Veränderungen. Dem "Spiegel" sagte Schweitzer, die SPD brauche "neue Personen" an der Spitze und "Identifikationsfiguren". Als Beispiel nannte er Pistorius, der "anerkannteste Sozialdemokrat" seit vielen Monaten.