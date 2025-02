Das beutetet: Putin bekommt noch mehr Zeit – und seine Armee greift in der Ukraine weiter an.

Russland spaltet den Westen

So zeigte sich Russland nach der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat zufrieden. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja lobte die "konstruktiven Veränderungen der US-Position mit Blick auf den Ukraine-Konflikt". Der Kreml begrüßte am Dienstag eine "viel ausgewogenere Position" der USA. Diese ziele "wirklich darauf ab, den Ukraine-Konflikt zu lösen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "Wir begrüßen das." Bei den Europäern sehe er jedoch keine Anzeichen für Ausgewogenheit, fuhr der Kreml-Sprecher fort.

Ferner bot Putin den USA eine gemeinsame Erschließung von Vorkommen seltener Erden, auch in den russisch besetzten Teilen der Ukraine an. "Wir sind bereit, mit unseren Partnern, darunter auch die USA, dort zusammenzuarbeiten", sagte der Kremlchef in einem Interview für das Staatsfernsehen. Russland verfüge über einige der weltweit größten Lagerstätten für Rohstoffe im hohen Norden des Landes, aber auch im Kaukasus, in Sibirien, im Fernen Osten und den als "neuen Territorien" bezeichneten besetzten Gebieten der Ukraine, so Putin. Ein unmoralisches Angebot.