Schaut man sich hingehen die Staaten an, die in den USA als Battleground-States, auf Deutsch Schlachtfeld-Staaten, bezeichnet werden, ist das Bild etwas anders. Diese Staaten sind deshalb bedeutend, weil hier der Ausgang schwer vorauszusagen ist. Sie sind weder klar für die Demokraten noch für die Republikaner zu gewinnen.

Nur in Pennsylvania und Wisconsin ist es knapp

In Arizona liegt zum Beispiel Trump etwa 3,6 Prozentpunkte vor Joe Biden. Der Demokrat hatte den Republikaner bei der Wahl 2020 knapp geschlagen, mit weniger als 11.000 Stimmen Vorsprung. In Georgia , wo auch ein Gerichtsverfahren gegen Trump läuft, liegt Biden sogar 6,3 Prozentpunkte zurück, schreibt FiveThirtyEight. Auch hier hatte Biden 2020 gesiegt. Ein ähnliches Bild, wenn auch knapper, bietet sich derzeit in Michigan (drei Prozent Vorsprung für Trump) und Nevada , einem eigentlich demokratischen Staat, wo Trump mit fast fünf Prozentpunkten führt sowie North Carolina, 4 Prozentpunkte Vorsprung). Sehr eng liegen die beiden Kandidaten in Pennsylvania und (1,1 Prozentpunkte Führung für Trump), und Wisconsin (1,2 Prozentpunkte Trump-Vorsprung) beieinander.

Wähler denken nicht, dass Biden einen guten Job macht

Das Institut sieht keine Verbesserung bei Bidens Werten. "In diesem Wahljahr, in dem Biden hofft, dass die US-Wähler ihn mit einer zweiten Amtszeit belohnen, braucht er einen positiven Impuls, der ihn in eine bessere Position für seine Wiederwahl bringt. In den vergangenen drei Monaten war dies jedoch nicht der Fall", heißt es in einer Zusammenfassung. Derzeit sei er auch auf einem persönlichen Tiefstand. Im ersten Quartal nach der Amtsübernahme lag Biden noch bei 56 Prozent.