Politische Krise in Rumänien

Aktualisiert am 24.06.2025 - 05:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ilie Bolojan wird als neuer Premierminister von Rumänien eingeschworen. (Quelle: via REUTERS/dpa-bilder)

Nach einer monatelangen politischen Krise ist in Rumänien die neue proeuropäische Regierung vom Parlament bestätigt worden. Das Kabinett von Regierungschef Ilie Bolojan von der liberalen Partei PNL wurde am Montag mit 301 Stimmen und neun Gegenstimmen gebilligt. Nötig gewesen wären 233 Stimmen.

Rumänien steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale Călin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das Verfassungsgericht erklärte den Urnengang jedoch wegen des Verdachts der Wahleinmischung durch Russland für ungültig, Georgescu wurde von der Wiederholungswahl ausgeschlossen.

An seiner Stelle trat der ultrarechte Politiker George Simion als Kandidat des rechten Lagers an. Der Chef der Partei AUR gewann Anfang Mai die erste Runde der Wiederholungswahl um die Präsidentschaft klar. Als Reaktion darauf trat der sozialdemokratische Ministerpräsident Marcel Ciolacu zurück. Bei der Stichwahl am 18. Mai wurde aber schließlich der proeuropäische Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan mit 56 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt, Simion unterlag.